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Более 30 топ-стримеров примут участие в масштабном онлайн-шоу «СтримАрена»

Более 30 топ-стримеров примут участие в масштабном онлайн-шоу «СтримАрена»
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Стали известны все участники и главные детали масштабного стримерского ивента «СтримАрена». Онлайн-шоу пройдёт на площадке VK Play Арена, зрители смогут увидеть десятки знакомых контентмейкеров.

«СтримАрена» пройдёт 24 и 25 ноября: организаторы обещают десятки часов прямого эфира, в ходе которого пройдут несколько шоу-матчей и различные ивенты, такие как игра в «Что? Где? Когда?» или кулинарное шоу вместе с одним из участников «Адского шефа».

Среди участников оказались такие популярные стримеры, как Александр VooDooSh Шальчинов, Кирилл C_a_k_e Забродин и Екатерина ekatze007 Буланкина, а также музыкант Глеб Гришакин из группы «Космонавтов.нет» и косплеерша Annet Bluewolf.

Фото: VK Play Live

Трансляция пройдёт на канале VooDooSh на платформах Twitch и VK Play Live.

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