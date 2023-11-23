NAVI прошла в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2023 по CS 2

Европейский состав Natus Vincere по Counter-Strike 2 победил шведскую Ninjas in Pyjamas в рамках глобального турнира BLAST Premier Fall Final 2023 в Копенгагене.

«Рождённые побеждать» оказались сильнее как на карте Overpass (13:11), так и на Mirage (13:6). Эта победа позволила NAVI выйти из группы, в то время как «ниндзя» покидают чемпионат.

Программу группы А завершит матч европейской FaZe Clan с российским ростером Cloud9, который начинается в эти минуты. Победитель пройдёт сразу в полуфинал, проигравший начнёт плей-офф со стадии 1/4 финала.

Напомним, для NAVI это уже второй турнир без Александра s1mple Костылева. После перехода игры с версии CS:GO на CS 2 известный снайпер резко критиковал игру, а затем принял решение приостановить карьеру.