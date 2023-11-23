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BLAST Premier: Fall Final 2023. День 2
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12:00 Мск
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NAVI прошла в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2023 по CS 2

NAVI прошла в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2023 по CS 2
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Европейский состав Natus Vincere по Counter-Strike 2 победил шведскую Ninjas in Pyjamas в рамках глобального турнира BLAST Premier Fall Final 2023 в Копенгагене.

«Рождённые побеждать» оказались сильнее как на карте Overpass (13:11), так и на Mirage (13:6). Эта победа позволила NAVI выйти из группы, в то время как «ниндзя» покидают чемпионат.

CS 2. BLAST Premier: Fall Finals 2023 . Группа A. 1-й тур
23 ноября 2023, четверг. 12:00 МСК
Ninjas in Pyjamas
Окончен
0 : 2
Natus Vincere

Программу группы А завершит матч европейской FaZe Clan с российским ростером Cloud9, который начинается в эти минуты. Победитель пройдёт сразу в полуфинал, проигравший начнёт плей-офф со стадии 1/4 финала.

Напомним, для NAVI это уже второй турнир без Александра s1mple Костылева. После перехода игры с версии CS:GO на CS 2 известный снайпер резко критиковал игру, а затем принял решение приостановить карьеру.

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