Русал сбежал из тюрьмы: в Okko вышла новая серия «Волшебного участка»

В Okko вышла третья серия «Волшебного участка»: её уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре. В прошлых сериях мы познакомились со сказочным миром и его обитателями, а также увидели главного героя Лёху в деле — он сумел остановить пиромана Горыныча, который рассчитывал спалить Москву.

Третий эпизод продолжает расширять вселенную «Волшебного участка». Лёхе вновь предстоит столкнуться со сказочным злодеем теперь это будет террорист Русал, который насмерть убивает людей сосульками.

Следующий эпизод сериала выйдет через неделю, 29 ноября, а всего ожидается восемь серий — последняя выйдет в канун Нового года. В «Волшебном участке» снялись известные актёры. Так, главная роль досталась Николаю Наумову. Также в шоу появляются такие звёзды, как Павел Деревянко, Филипп Янковский и Илья Соболев.

Сериал «Волшебный участок» смотрите только в Okko в подписке 30 дней за 1₽!

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