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В 2023 году россияне потратили на компьютерную технику более 322 млрд рублей

В 2023 году россияне потратили на компьютерную технику более 322 млрд рублей
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Издание «Газета.Ru» получило в распоряжение результаты нового исследования онлайн-школы XYZ School. Из него стало известно, что в период с января по октябрь 2023 года россияне потратили на компьютерную технику и комплектующие более 322 млрд рублей.

Отмечается, что 58% жителей страны приобретали отдельные компоненты для сборки или улучшения своих ПК. Остальные 42% покупателей в 2023 году отдали предпочтение готовым решениям в виде ноутбуков или собранных компьютеров с укомплектованными системными блоками.

В рейтинге самых востребованных компонентов первое место заняли накопители данных — HDD и SSD. На втором расположилась оперативная память, а на третьем — видеокарты. Процессоры и материнские платы заняли только четвёртое и пятое место соответственно.

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