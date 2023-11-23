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Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом начнут показывать в России с 26 ноября

Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом начнут показывать в России с 26 ноября
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22 ноября состоялась мировая премьера фильма «Наполеон». Фильм рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Главную роль в картине исполняет Хоакин Феникс («Джокер»).

До России лента официально не доберётся, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали первые показы. Так, «Мягкий кинотеатр» готовится запустить сеансы уже 26 ноября с помощью «предсеансового обслуживания». В «Мираже» ленту также собираются выпустить в прокат, но пока без точной даты премьеры. А источники Cinemaplex отмечают, что копия фильма появится в большинстве кинотеатров страны уже 30-го числа.

Афиша с грядущим показом «Наполеона»

Афиша с грядущим показом «Наполеона»

Фото: «Мираж»

Тем временем картина Ридли Скотта уже попала в несколько скандалов, связанных с историчностью ленты. Однако 85-летнего постановщика их мнение не интересует, ведь он снял в первую очередь художественное произведение, а не документальное.

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