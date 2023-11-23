В Москве завершился третий этап чемпионата РАФ по цифровому автоспорту

Недавно в Москве прошёл фестиваль симрейсинга, который представители проекта SMP Racing Esports провели в МЕГЕ Белая Дача. Одно из ключевых событий мероприятия — завершение третьего этапа чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.

Соревнования между киберспортсменами проводились на виртуальных болидах Формулы 1 и на цифровых копиях трасс, принимающих этапы чемпионата мира. Победу в гонке одержал 20-летний москвич Лука Королёв.

Посетители фестиваля также могли сами опробовать дорогостоящие профессиональные симуляторы, которые используются для проведения состязаний — авторы лучших результатов получили ряд призов. Ещё партнёры мероприятия развернули на площадке специальную развлекательную зону, где можно было развлечься видеоиграми и гонками на радиоуправляемых машинках.

Ко всему прочему, фестиваль посетили несколько звёзд: стример Павел Федянин (Kus-Kus Racing), а также тик-токер и музыкант Янгер.