В EA Sports FC 24 пройдёт виртуальное Евро-2024

Electronic Arts объявила о проведении виртуального чемпионата Европы-2024 в игре EA Sports FC 24. Полноценный ивент стартует в начале июня и будет приурочен к настоящему Евро-2024 по футболу, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Авторы обещают подойти к реализации турнира со всей аутентичностью, присущей предыдущим чемпионатам в серии FIFA.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Геймеры, которые сыграют хотя бы один матч в футбольном симуляторе до 16 января, получат одного из шести игроков грядущего Евро-2024 в режиме Ultimate Team.

Фото: Electronic Arts

Кроме того, геймеры также смогут принять участие в киберспортивном Евро-2024, представляя свои страны на виртуальных полях. Все подробности грядущего масштабного события Electronic Arts объявит в ближайшие месяцы.