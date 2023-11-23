Расписание выхода второго сезона сериала «Против всех»

16 октября состоялась премьера первых эпизодов второго сезона комедийного сериала «Против всех». Шоу рассказывает о Деде Захаре, который отказался продавать земельный участок в угоду постройке нового ЖК. Герой решает стоять на своём до конца, даже если придётся вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.

Первый сезон вышел в начале этого года. Новые эпизоды продолжения будут выходить еженедельно вплоть до января 2024 года. Главные роли в сериале исполнили Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Тимофей Елецкий.

Режиссёрами проекта выступили Михаил Соловьёв и Алексей Татаренко, а генеральными продюсерами — Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо.

Расписание второго сезона сериала «Против всех»