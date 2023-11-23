Расписание выхода второго сезона сериала «Против всех»
16 октября состоялась премьера первых эпизодов второго сезона комедийного сериала «Против всех». Шоу рассказывает о Деде Захаре, который отказался продавать земельный участок в угоду постройке нового ЖК. Герой решает стоять на своём до конца, даже если придётся вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.
Первый сезон вышел в начале этого года. Новые эпизоды продолжения будут выходить еженедельно вплоть до января 2024 года. Главные роли в сериале исполнили Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Тимофей Елецкий.
Режиссёрами проекта выступили Михаил Соловьёв и Алексей Татаренко, а генеральными продюсерами — Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо.
Расписание второго сезона сериала «Против всех»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 октября
|2-я серия
|16 октября
|3-я серия
|23 октября
|4-я серия
|30 октября
|5-я серия
|6 ноября
|6-я сери
|13 ноября
|7-я серия
|20 ноября
|8-я серия
|27 ноября
|9-я сери
|4 декабря
|10-я серия
|11 декабря
|11-я серия
|18 декабря
|12-я серия
|25 декабря
|13-я серия
|2 января
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