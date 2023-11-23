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Сериал «Против всех» (2023, 2-й сезон): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Против всех»
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16 октября состоялась премьера первых эпизодов второго сезона комедийного сериала «Против всех». Шоу рассказывает о Деде Захаре, который отказался продавать земельный участок в угоду постройке нового ЖК. Герой решает стоять на своём до конца, даже если придётся вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.

Первый сезон вышел в начале этого года. Новые эпизоды продолжения будут выходить еженедельно вплоть до января 2024 года. Главные роли в сериале исполнили Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Тимофей Елецкий.

Режиссёрами проекта выступили Михаил Соловьёв и Алексей Татаренко, а генеральными продюсерами — Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо.

Расписание второго сезона сериала «Против всех»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия16 октября
3-я серия23 октября
4-я серия30 октября
5-я серия6 ноября
6-я сери13 ноября
7-я серия20 ноября
8-я серия27 ноября
9-я сери4 декабря
10-я серия11 декабря
11-я серия18 декабря
12-я серия25 декабря
13-я серия2 января
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