Аня Тейлор-Джой может сыграть злодейку в «Фантастической четвёрке»

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что актриса Аня Тейлор-Джой, известная по «Ходу королевы» и «Эмме», может сыграть в «Фантастической четвёрке» одну из ключевых ролей. Ей якобы досталась роль злодейки.

Какого именно персонажа сыграет Тейлор-Джой, не сообщается. Официально об участии актрисы в картине неизвестно. Можно предположить, что актриса воплотит образ женской версии Серебряного Сёрфера, поскольку про это ходило много слухов.

Роль Мистера Фантастика в ленте должен исполнить Педро Паскаль. По слухам, Женщину-невидимку сыграет Ванесса Кирби, а Человека-факела — Джозеф Куинн. Marvel Studios должна раскрыть полный каст в ближайшее время.

Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман. Премьера назначена на 2 мая 2025 года.