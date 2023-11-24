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CD Projekt раскрыла тайную любовную линию в «Ведьмаке 3»

CD Projekt раскрыла тайную любовную линию в «Ведьмаке 3»
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«Ведьмак 3» — игра, в которой есть много персонажей и несколько романтических веток Геральта. Одна из них, правда, касается не ведьмака, а Анны-Генриетты. Как выяснилось, в дополнении для тайтла «Кровь и вино» есть скрытая любовная линия.

Об этом в подкасте AnsweRED рассказал глава сюжетного раздела «Ведьмака 3» Томаш Марчевка. По его словам, капитан княжеской гвардии Туссента, Дамьен де ла Тур, был тайно влюблён в Анну-Генриетту. Он не мог выразить ей свои чувства, поскольку понимал, что родился не в аристократической семье.

Дамьен де ла Тур

Фото: CD Projekt RED

По словам Томаша, именно разница в социальных положениях мешала капитану признаться в любви княгине. К тому же персонаж очень сильно боялся получить отказ от своей госпожи.

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