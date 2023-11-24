Джейми Фокс ответил на обвинения в сексуальном насилии

Вчера стало известно, что актёра Джейми Фокса обвинили в сексуальном насилии, произошедшем в 2015 году. Истец Джейн Доу утверждает, что Фокс стал совершать действия сексуального характера против её воли.

Ответ не заставил себя долго ждать. Представитель Фокса ответил на обвинения. По его словам, ничего подобного актёр но совершал, а Джейн Доу уже пыталась подать идентичный иск в 2020 году, но её затея провалилась.

Предполагаемого инцидента никогда не было. В 2020 году этот человек подал почти идентичный иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Мы уверены, что подобные иски будут снова отклонены. Мистер Фокс намерен подать иск о злонамеренном преследовании против этого человека и её адвокатов.

Пока что Фокс не подал ответный иск за клевету и преследование.