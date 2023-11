Более 20 млн геймеров сыграли в Life is Strange

Разработчики Life is Strange сообщили, что в игру c момента релиза сыграли 20 млн человек. Команда поблагодарила каждого за свой вклад в это большое и приличное число.

Life is Strange вышла в 2015 году. Игра собрала много различных наград и даже была номинирована на премию BAFTA.

Тайтл рассказывает про девушку Макс Колфилд, которая после нескольких лет возвращается в родной город. Там она встречает подругу детства Хлою, и вместе они ввязываются в новые передряги. Особенность Макс — отматывать время назад, чтобы менять какие-то события в прошлом.

Игра получила приквел, Life is Strange: Before the Storm, рассказывающий исключительно про жизнь Хлои. Затем вышли Life is Strange 2 и Life is Strange: True Colors.