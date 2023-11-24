Актёр Дмитрий Нагиев снялся в новом сериале после долгого перерыва

С весны 2022 года актёр Дмитрий Нагиев не снимался в новых проектах. Он заявлял, что берёт творческий отпуск и хочет полностью отдохнуть от работы. Похоже, актёр набрался сил и решил вернуться к любимому делу.

СМИ сообщают, что после перерыва Нагиев снялся в сериале СТС «Кто быстрее?» В нём он исполнил роль криминального авторитета.

Сюжет шоу разворачивается в Геленджике. По сюжету проекта, водитель внедорожника и бывший зэк попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам о бриллиантах. Они пускаются в погоню за сокровищами.

Вместе с Нагиевым в шоу сыграли Ольга Медынич, Анна Банщикова, Григорий Калинин и другие актёры.

Премьера состоится в 2024 году. Точной даты пока что нет.