Джек Куэйд и Джеффри Дин Морган — на фото со съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

В соцсетях появились фотография со съёмочной площадки четвёртого сезона сериала «Пацаны». На них можно увидеть радостных Джека Куэйда и Джеффри Дин Моргана.

Джек Куэйд снимается в шоу с первого сезона, а вот Дин Морган станет в проекте новичком. Его персонаж, который ещё не раскрыт, появится в четвёртом сезоне.

Фото: Соцсети Джека Куэйда

Фото: Соцсети Джека Куэйда

Фото: Соцсети Джека Куэйда

«Пацаны» — известный сериал Amazon Prime, стартовавший в 2019 году. Из-за того, что проект оказался нетипичным супергеройским проектом, он получил массу положительных отзывов за чёрный юмор, взрослые темы и острые отношения между персонажами. У шоу есть спин-офф, «Поколение «Ви», который тоже оценили высоко.

Четвёртый сезон шоу ожидается в 2024 году. Точной даты выхода пока что нет, её объявят позже.