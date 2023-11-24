Эксперт рассказал, как смартфоны «подслушивают» за своими владельцами

По информации издания ОСН, голосовые помощники в смартфонах и «умных» колонках «подслушивают» за пользователями и на основе полученной информации предлагают в интернете рекламу. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, если в жизни активно обсуждать определённую вещь, например, покупку яхты, то при использовании смартфона будет выскакивать соответствующая реклама. Муртазин назвал это «профилированием».

Если у вас есть «умные» колонки, или если вы активировали голосового помощника от крупных компаний на своём телефоне и говорите при них о чём-то — вас профилируют. Например, обсудив покупку яхты, вы столкнётесь с тем, что через час-два-три вам будет показываться контекстная реклама о продажах яхт, о море, о сопутствующих товарах и прочее.

Эксперт посчитал важным подчеркнуть, что прослушиванием занимаются не люди, а специальный обученный ИИ, чтобы выявлять потенциальные потребности людей.