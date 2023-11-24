Ubisoft слишком навязчиво рекламирует Assassin's Creed Mirage в Odyssey

Игровые СМИ обратили внимание на навязчивую рекламу, которую Ubisoft добавила в Assassin's Creed Odyssey. Прямо в игре компания рекламирует свой другой тайтл, Assassin's Creed Mirage.

Притом выглядит промо очень агрессивно. При открытии карты в Odyssey на весь экран всплывает баннер с предложением приобрести Mirage по скидке, которая действует в честь «Чёрной пятницы».

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат Fab_XS_.

Геймеры в комментариях на Reddit и других площадках называют такой уровень рекламы типичным и в духе Ubisoft, однако некоторые считают, что в этом случае компания смогла себя переплюнуть. Многие призывают специально не покупать Mirage тем, у кого тайтла ещё нет.