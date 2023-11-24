Владельцы смартфонов Samsung жалуются на выгорание экранов после перехода на Android 14

В ноябре Samsung начала обновлять свои смартфоны до Android 14. Последние флагманы компании уже получили фирменную прошивку One UI 6.0, однако апдейт принёс пользователям новые и крайне серьёзные проблемы.

Речь идёт о выгорании AMOLED-экранов в смартфонах компании. В своих гаджетах Samsung уже давно использует технологию Pixel Shift, которая смещает пиксели с небольшим временным интервалом, чтобы продлить срок службы дисплея. Однако с обновлением до One UI 6.0 опция перестаёт работать, что и приводит к скорому выгоранию гаджетов у пользователей.

Скриншоты One UI 5.0 и One UI 6.0. На левом скриншоте экран уведомлений размыт из-за сдвига пикселей, на правом сдвига пикселей нет Фото: Reddit

Тем временем Samsung пока не комментировала жалобы пользователей. Учитывая, что ошибка с неработающей Pixel Shift носит программный характер, компания может устранить её уже в ближайшем патче.