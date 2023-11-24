Xiaomi отказалась от поддержки популярных смартфонов Mi 10T и Poco X3

Китайская компания Xiaomi i объявила об окончании поддержки четырёх крайне популярных смартфонов. Речь идёт о гаджетах, которые вышли в 2020 году и получали обновления в течение последних трёх лет.

Так, Xiaomi больше не будет выпускать апдейты для бюджетных Poco X3 и Poco X3 с NFS, а также для бюджетных флагманов Mi 10T и Mi 10T Pro. Это значит, что гаджеты так и останутся работать на базе Android 13 и не будут получать патчи безопасности, устраняющие недавно обнаруженные эксплойты и лазейки в системе прошивки.

Таким образом, Xiaomi сдержала обещание и поддерживала относительно бюджетные устройства на протяжении трёх лет. Однако некоторые особенно успешные устройства компании получают расширенную поддержку вплоть до пяти лет — в этот список Poco X3 и Mi 10T не попали.