Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: Fall Final 2023. День 3
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России открылись предзаказы на PlayStation Portal — портативную консоль от Sony

В России открылись предзаказы на PlayStation Portal — портативную консоль от Sony
Комментарии

В середине ноября в продажу поступила PlayStation Portal — портативное устройство от Sony, предназначенное для запуска игр на PlayStation 5 с помощью интернета. Гаджет продаётся по цене в $ 200 (около 18 000 рублей) и напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

Тем временем предзаказы на устройство уже открылись и в России. Ритейлер DNS заявил, что привезёт Portal в страну уже 19 декабря, а его цена составит 40 000 рублей. Это примерно в два раза дороже стоимости устройства в Европе, где оно продаётся за € 220 (около 21 000 рублей).

Гаджет также появится в продаже и у других ритейлеров, включая российские маркетплейсы Ozon и Wildberries. Стоимость PlayStation Portal в других сетях пока неизвестна.

Мнения журналистов о гаджете
«Только для фанатов»: вышли первые обзоры PlayStation Portal — портативной консоли Sony
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android