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Трофей «Игр Будущего» посетил Самару

Трофей «Игр Будущего» посетил Самару
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23 ноября трофей «Игр Будущего» добрался до Самары. С утра кубок покатали по Волге, затем показали в Музее авиации и космонавтики и Самарском государственном аэрокосмическом университете. Демонстрировали трофей популярные медиафутболисты — Александр «Стиль» Степанов и Богдан «Богди» Тимошенко из команды 2DROTS.

Самара уже пятый город, который за девять дней посетил трофей «Игр Будущего». До этого его показали в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске. Следующая остановка на пути трофея «Игр Будущего» случится 25 ноября в Уфе, после чего он отправится в Оренбург и на космодром «Байконур» с запуском капсулы на МКС.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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