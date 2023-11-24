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В России резко подешевел iPhone 14

В России резко подешевел iPhone 14
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Портал Hi-Tech Mail.Ru рассказал, что в России резко подешевел на 15% прошлогодний iPhone 14. Если на старте смартфон стоил от 85 тыс. рублей, то сейчас устройство можно приобрести за 70-75 тыс. рублей. Также отмечается, что цена и других девайсов Apple постепенно снижается.

iPhone 14 появился на рынке осенью 2022 года. Гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, 6 ГБ оперативной памяти, процессор Apple A15 Bionic, а также основную, ультраширокоугольную и селфи-камеры с разрешением 12 Мп каждая.

Напомним, в линейку прошлогодних смартфонов Apple входит четыре смартфона: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Новый вырез Dynamic Island («Динамический остров») впервые дебютировал как раз в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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