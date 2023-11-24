Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: Fall Final 2023. День 3
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал про кастинг на проект

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал про кастинг на проект
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев дал интервью «Новому Радио». В ходе разговора актёр поделился, что изначально проходил кастинги на другие роли — Вову Адидаса и Андрея Пальто.

Кастинг-директор взглянула на меня, сказала, что я вообще не похож на Вову, и предложила попробоваться на роль Андрея. Я за 10 минут выучил текст, прочитал и услышал в ответ: «А давай попробуем Марата!» Ещё через 10 минут я перевоплотился в Марата, и всем понравилось.

По словам Минекаева, подготовка к работе была долгой — ему регулярно приходилось заниматься боксом и советоваться с каскадёрами перед сценами драк. Рузиль Минекаев признался, что всегда пытается понять своих героев и объяснить их поступки, а с Маратом ему удалось найти много общего

Думаю, с Маратом мы немного похожи. Марат — справедливый, верный парень, и в жизни я стараюсь быть таким же. Конечно, он ещё наглый и напористый, но, мне кажется, это в силу возраста.

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода стали доступны 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.

Материалы по теме
Расписание выхода первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android