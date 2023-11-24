Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал про кастинг на проект

На этой неделе звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев дал интервью «Новому Радио». В ходе разговора актёр поделился, что изначально проходил кастинги на другие роли — Вову Адидаса и Андрея Пальто.

Кастинг-директор взглянула на меня, сказала, что я вообще не похож на Вову, и предложила попробоваться на роль Андрея. Я за 10 минут выучил текст, прочитал и услышал в ответ: «А давай попробуем Марата!» Ещё через 10 минут я перевоплотился в Марата, и всем понравилось.

По словам Минекаева, подготовка к работе была долгой — ему регулярно приходилось заниматься боксом и советоваться с каскадёрами перед сценами драк. Рузиль Минекаев признался, что всегда пытается понять своих героев и объяснить их поступки, а с Маратом ему удалось найти много общего

Думаю, с Маратом мы немного похожи. Марат — справедливый, верный парень, и в жизни я стараюсь быть таким же. Конечно, он ещё наглый и напористый, но, мне кажется, это в силу возраста.

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода стали доступны 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.