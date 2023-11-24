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Бесплатный звёздный нефрит раздают в Хонкай Стар Рейл за 1 млн игроков на PlayStation 5

В Honkai Star Rail бесплатно дают 380 звёздного нефрита — в честь миллиона игроков на PS5
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Разработчики Honkai: Star Rail сообщили, что после релиза на PlayStation 5 в игру подключились более миллиона владельцев консоли.

В честь этого все игроки (независимо от платформы) получат по 380 звёздного нефрита — донатной валюты, использующейся для получения редких персонажей и световых конусов. Забрать награды можно в письме на внутриигровой почте в любое время.

Фото: HSR News

Honkai: Star Rail вышла на PS5 в первой половине октября. До этого игра уже полгода была доступна на ПК и мобильных устройствах.

Ранее разработчики игры из студии HoYoverse анонсировали трёх новых персонажей. Ожидается, что Жуань Мэй, Сюэи и Доктор Рацио станут доступны уже в версии 1.6, релиз которой предварительно намечен на 27 декабря этого года.

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