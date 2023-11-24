Аудитория «Инстаграма»* в России сократилась почти на четверть, лидирует «Телеграм»

В 2023 году аудитория «Инстаграма»* в России сократилась почти на четверть — месячный охват аудитории в стране составил всего 25,1 млн человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в октябре 2021 года. Подобные данные предоставила исследовательская компания Mediascope изданию РБК.

Фото: Mediascope

Наибольшие темпы роста демонстрирует мессенджер «Телеграм» — в октябре 2023 года его аудитория составила 82,3 млн человек. Для сравнения: это на 15% больше, чем в октябре 2022-го, и на 62% больше, чем в октябре 2021-го.

«Фейсбук»* вообще практически не показывает динамики. Годом ранее количество пользователей соцсети сократилось до 18 млн человек и с тех пор показатель не менялся.

Также отмечается, что сильно замедлился рост российских «ВКонтакте» и «Одноклассников». Охват первой соцсети составил 89,2 млн человек (рост на 5%), а второй — 50,1 млн человек (рост менее 1%). Что касается китайской платформы TikTok, то в октябре 2023 года её аудитория достигла 67,6 млн пользователей (прирост 5,5%).

Материалы по теме Россиянам рассказали, как обезопасить себя от звонков мошенников

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.