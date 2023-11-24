Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мультфильм «Заветное желание» от Disney появится в прокате России 30 ноября — СМИ

Источники телеграм-канала CINEMAPLEX сообщили, что мультфильм «Заветное желание» от Disney появится в прокате России 30 ноября. Мировая премьера нового проекта Disney состоялась 23 ноября.

«Заветное желание» рассказывает о королевстве Розас, расположенном на Пиренейском полуострове. Главной героиней картины выступает 17-летняя девушка по имени Аша, которая чувствует в правителе королевства, короле Магнифико, некую тьму. Это приводит к тому, что в один момент Аша решает обратиться к звёздам за помощью.

Главных героев в мультфильме озвучили Ариана Дебос, Крис Пайн и Алан Тьюдик. Режиссёрами «Заветного желания» выступили Крис Бак и Фон Вирасунторн.

Ещё в начале ноября стало известно, что тизер «Головоломки 2» стал самым популярным анимационным трейлером в истории Disney.