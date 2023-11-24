Анонс Xtract: это бесплатный PvPvE-экшен из России, релиз уже 30 ноября

24 ноября российская студия Astrum Entertainment анонсировала бесплатный онлайн-шутер Xtract. В нём игроки возьмут на себя роль охотников за сокровищами и отправятся искать ценные артефакты на таинственном острове Икс.

Также разработчики тайтла опубликовали анонсирующий трейлер. Ролик сопровождается закадровыми комментариями диктора.

Видео доступно на YouTube-канале Xtract. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

Xtract — это приключенческий PvPvE-шутер. Действия игры разворачивается в ближайшем альтернативном будущем. В новом мире особую ценность приобрели сокровища древних цивилизаций, вместе с чем появились и организации, специализирующиеся на их добыче. Одна из таких компаний — «ГРААЛЬ» — привлекла к поискам искателей приключений со всего света.

Геймеры смогут искать реликвии как в одиночку, так и объединившись в команду из трёх человек. Игроки смогут на своей базе улучшать артефакты, снаряжение и изменять внешний вид своего персонажа.

Релиз Xtract состоится 30 ноября на площадке VK Play.

Скриншоты

Фото: Astrum Entertainment

Фото: Astrum Entertainment

Фото: Astrum Entertainment

Фото: Astrum Entertainment

Фото: Astrum Entertainment