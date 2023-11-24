Художник опубликовал утерянные кадры жуткого «Шрека» из 1995 года

Художник Барри Джексон опубликовал утерянные кадры из первоначальной версии культового «Шрека». Автор показал около 30 секунд тестовых фрагментов из мультфильма, который изначально задумывался совсем другим. Ранее эти кадры считались утерянными навсегда.

Видео доступно на YouTube-канале The Zoom Art Studio. Права на видео принадлежат Барри Джексону и Dreamworks.

Производство «Шрека» стартовало ещё в середине 90-х, а озвучивал персонажа комик Крис Фарли. В 1997 году актёра не стало, и разработку мультфильма полностью перезапустили, пригласив на главную роль Майка Майерса. В итоге премьера картины состоялась в 2001 году — мультфильм получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и стал по-настоящему культовым.

Впоследствии кинокомпания DreamWorks выпустила ещё два продолжения — в общей сложности ленты собрали около $ 3 млрд в мировом прокате.