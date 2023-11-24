Авторы «Смуты» показали кат-сцену из игры с разговором персонажей

24 ноября разработчики исторической «Смуты» из российской Cyberia Nova опубликовали небольшую кат-сцену из игры. В ролике боярин Тимофей Фёдорович Кручина отправляет главного героя Юрия Милославского на какое-то задание, а затем заводит разговор со своим подчинённым.

Видео доступно на YouTube-канале Vladyslav Vieshchienikin. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Какая-либо режиссура в диалоге практически полностью отсутствует — камера просто перемещается от лица одного героя к другому. Ранее авторы заявили, что к релизу поправят анимации, на которые больше всего и жаловались пользователи.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.