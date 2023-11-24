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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала новое видео со своим отцом

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала новое видео со своим отцом
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Средняя дочь Брюса Уиллиса по имени Скаут опубликовала в одной из своих соцсетей новое видео со своим отцом. По ролику видно, как сильно изменился актёр из-за лобно-височной деменции — он не выражает практически никаких эмоций.

Первыми на видео в соцсети Скаут обратили внимание сотрудники редакции VK Play Media.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Scout LaRue Willis.

Видимо, Брюс пока узнаёт свою дочь. Напомним, в начале ноября СМИ сообщили, что деменция звезды прогрессирует и он перестал признавать свою бывшую жену Деми Мур.

О диагнозе Уиллиса его семья заявила в феврале 2023 года. Врачи сообщили, что у актёра развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Из-за сложной болезни актёр полностью перестал сниматься в кино.

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