«Аквамену 2» предрекают старт в два раза хуже первой части в США

Премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоится 22 декабря. В связи со скорым выходом аналитики спрогнозировали, что стартовые сборы ленты в США окажутся в два раза хуже первой части — она заработает в районе $ 32–42 млн. Напомним, оригинальный «Аквамен» принёс за первые выходные в США более $ 67 млн.

По словам аналитиков, одна из причин этого — сильный спад интереса широкой аудитории к фильмам по комиксам. В пример эксперты привели «Шазам! Ярость богов» и «Синего Жука».

«Аквамен и потерянное царство» станет последним крупным фильмом киновселенной DC перед масштабной перезагрузкой, за которую отвечает режиссёр «Стражей Галактики» и «Миротворца» Джеймс Ганн.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа («Игра престолов», «Форсаж 10»), Эмбер Хёрд («Аквамен»), Дольф Лундгрен («Рокки»), Патрик Уилсон («Астрал») и другие.