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Марго Робби: мы вложили в «Барби» все наши идеи и не задумывали фильм как начало трилогии

Марго Робби: мы вложили в «Барби» все наши идеи и не задумывали фильм как начало трилогии
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Фильм «Барби» стал главным хитом кинопроката в 2023 году. Лента Гретты Гервиг собрала в кинотеатрах $ 1,44 млрд, не являясь при этом частью большой франшизы. У настолько успешной картины просто обязано быть продолжение, однако исполнительница главной роли Марго Робби так не считает.

По её словам, режиссёр фильма вложила в «Барби» все свои идеи. И если Warner Bros. захочет выпустить продолжение, то актриса себе даже представить не может, каким оно может быть.

Мы вложили в «Барби» все наши идеи. Мы не задумывали фильм как часть трилогии или что-то в этом роде. Гретта вложила в «Барби» все свои задумки, поэтому я не могу представить, что может войти в продолжение.

Тем временем режиссёр Гретта Гервиг в ближайшие годы точно не возьмётся за продолжение — в её планах постановка как минимум двух фильмов по вселенной «Хроники Нарнии» для Netflix.

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