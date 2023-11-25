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Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC

Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC
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Фанаты кино часто представляют разных актёров на роль того или иного персонажа. Недавно режиссёр Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC.

Когда я провожу кастинг на роль, то иногда смотрю, кого поклонники предложили в Интернете, — некоторые из вариантов я со своими кастинг-директорами даже не рассматривал. Иногда у них [фанатов] бывают как хорошие идеи, так и ужасные. Однако я не помню, чтобы после этого актёра позвали на кастинг.

Напомним, сейчас Джеймс Ганн работает над фильмом «Супермен: Наследие». Премьера ленты ожидается 11 июля 2025 года.

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