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Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC

Фанаты кино часто представляют разных актёров на роль того или иного персонажа. Недавно режиссёр Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC.

Когда я провожу кастинг на роль, то иногда смотрю, кого поклонники предложили в Интернете, — некоторые из вариантов я со своими кастинг-директорами даже не рассматривал. Иногда у них [фанатов] бывают как хорошие идеи, так и ужасные. Однако я не помню, чтобы после этого актёра позвали на кастинг.

Напомним, сейчас Джеймс Ганн работает над фильмом «Супермен: Наследие». Премьера ленты ожидается 11 июля 2025 года.