Фильм «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России

Кинокомпания FT PRODUCTION сообщила, что картина «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России. Фильм проверяют на пропаганду азартных игр.

Прокатное удостоверение ленты действительно только на время проведения кинофестиваля «Зимний» — в его рамках и покажут фильм. Само мероприятие пройдёт 4 декабря. Режиссёром «Поедем с тобой в Макао» выступил Роман Михайлов («Отпуск в октябре», «Наследие»).

Сюжет повествует о студенте юридического факультета Олеге, который живёт с матерью и отчимом. Однажды утром мать сообщает, что родной отец героя вышел на свободу и хочет с ним повидаться. Затем оказывается, что отец, кроме покера, ничем не интересуется — вскоре он приводит сына в покерный штаб и открывает ему новый мир.

В ленте сыграли Олег Чугунов, Илларион Маров, Юлия Марченко, Фёдор Лавров, Виталий Коваленко, Мария Мацель и другие.