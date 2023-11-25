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Авторы «Ведьмака 3» выпустят реплику шлема Эредина в натуральную величину

Авторы «Ведьмака 3» выпустят реплику шлема Эредина в натуральную величину
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Разработчики «Ведьмака 3» из CD Projekt RED вместе с компанией PureArts анонсировали реплику шлема Короля Дикой Охоты в натуральную величину. Отмечается, что головной убор Эредина в форме черепа авторы воссоздали в мельчайших деталях.

Шлем оснащён съёмной лицевой пластиной в виде черепа, а основание для него выполнено в форме рукояти меча Эредина. Высота изделия вместе с подставкой составляет 59 сантиметров. В комплекте также идёт металлическая реплика броши Короля Дикой Охоты.

Сообщается, что эксклюзивное издание реплики шлема выпустят в количестве всего 150 экземпляров. Продаваться головной убор будет по цене в $ 500 (~ 45 тыс. рублей). Его поставки начнутся в первом квартале 2024 года.

Фотографии

Фото: CD Projekt RED/PureArts

Фото: CD Projekt RED/PureArts

Фото: CD Projekt RED/PureArts

Фото: CD Projekt RED/PureArts

Фото: CD Projekt RED/PureArts

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