Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: Fall Final 2023. День 4
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Oppo представила мощный смартфон Reno 11 Pro с экраном 120 Гц

Oppo представила мощный смартфон Reno 11 Pro с экраном 120 Гц
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе компания Oppo представила смартфон Reno 11 Pro с экраном 120 Гц и мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Производитель оценил устройство в 3,5 тыс. юаней (~ 43 тыс. рублей).

Фото: Oppo

Reno 11 Pro оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 на 1240 пикселей и пиковой яркостью 1600 нит. Также гаджет имеет 12 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDRX5. Ко всему прочему, девайс получил батарею ёмкостью 4700 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Новинка оборудована тройной основной камерой. Главный модуль имеет разрешение 50 МП, телеобъектив с пятикратным оптическим зумом – 32 МП, а камера с ультраширокой линзой – 8 МП. Oppo снабдила гаджет технологией NFC и стереодинамиками.

На данный момент Reno 11 Pro доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода во всём остальном мире пока не раскрывается.

Материалы по теме
Oppo Find X7 признали самым мощным смартфоном в мире
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android