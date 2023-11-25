Oppo представила мощный смартфон Reno 11 Pro с экраном 120 Гц

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На этой неделе компания Oppo представила смартфон Reno 11 Pro с экраном 120 Гц и мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Производитель оценил устройство в 3,5 тыс. юаней (~ 43 тыс. рублей).

Фото: Oppo

Reno 11 Pro оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 на 1240 пикселей и пиковой яркостью 1600 нит. Также гаджет имеет 12 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDRX5. Ко всему прочему, девайс получил батарею ёмкостью 4700 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Новинка оборудована тройной основной камерой. Главный модуль имеет разрешение 50 МП, телеобъектив с пятикратным оптическим зумом – 32 МП, а камера с ультраширокой линзой – 8 МП. Oppo снабдила гаджет технологией NFC и стереодинамиками.

На данный момент Reno 11 Pro доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода во всём остальном мире пока не раскрывается.