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Раскрыты характеристики флагмана Meizu 21

Раскрыты характеристики флагмана Meizu 21
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Компания Meizu раскрыла основные характеристики своего будущего флагмана. Смартфон Meizu 21 получит OLED-дисплей от Samsung на 6,55 дюйма с разрешением 1,5K и ШИМ-регулировкой яркости частотой 1920 Гц. Также со всех четырёх сторон панель будет окаймлена узкими рамками толщиной 1,74 мм.

Фото: Meizu

Устройство будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Гаджет получит аккумулятор ёмкостью 4800 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 80 Вт. Камера на задней стороне корпуса получит основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией.

Другие технические подробности, дизайн и стоимость новинки пока не раскрываются. Всю информацию производитель озвучит на официальной презентации линейки Meizu 21 — она состоится 30 ноября.

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