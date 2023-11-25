X (ранее Twitter) может потерять $ 75 млн до конца года из-за высказываний Илона Маска

Недавно основатель соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск согласился с высказыванием одного из пользователей про евреев. Многим, включая компании, подобное заявление показалось слишком антисемитским.

По этой причине многие корпорации решили больше не покупать рекламу в соцсети. От X отказались Disney, Comcast NBCUniversal, Lionsgate, IBM, Warner Bros. Discovery, Apple и Paramount Global. Как оказалось, подобная ситуация чревата для компании огромными финансовыми потерями.

Доступ ко внутренним документам X получили журналисты издания The New York Times. Из них стало известно, что до конца года соцсеть может потерять $ 75 млн после ухода крупных брендов. В документах перечислено более 100 компаний, которые полностью приостановили свою деятельность на платформе Маска.

Другие крупные бренды, например, Jack in the Box, Coca-Cola и Netflix, отказались только от части рекламных контрактов. Вполне вероятно, что в будущем таких прецедентов станет ещё больше.