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Вышел дебютный трейлер 4-го сезона сериала «Внутри Лапенко»

Вышел дебютный трейлер 4-го сезона сериала «Внутри Лапенко»
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25 ноября вышел дебютный трейлер четвёртого сезона сериала «Внутри Лапенко» — он станет последним. Новый сезон выступит приквелом и расскажет о детстве знакомых персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале «Лапенко». Права на видео принадлежат Антону Лапенко.

События развернутся в пионерлагере «Лисья горка». Зрители познакомятся с новыми героями и узнают главную тайну предыдущих сезонов – кто такая Особа. Существовала ли она на самом деле, и какие события заставили Инженера поселить её в своих фантазиях.

Как обычно, роли всех персонажей исполнил Антон Лапенко — даже женщин и детей. Напомним, первый сезон ностальгического веб-сериала увидел свет в декабре 2019 года.

Новые эпизоды будут выходить с 4 по 8 декабря на платформе «VK Видео».

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