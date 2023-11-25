Авторов файтинга по «Наруто» обвинили в использовании ИИ для озвучки героев

17 ноября состоялся релиз файтинга Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. В игре есть сцены как из аниме, так и из предыдущих частей франшизы от студии CyberConnect2 — второе вызвало у фанатов огромные вопросы.

Дело в том, что в использованных кат-сценах из предыдущих игр озвучка героев оказалась сильно хуже. Ряд реплик звучит неестественно из-за странных ударений и интонации, хотя в оригинальных проектах всё нормально — этому удивились даже актёры озвучки.

В связи с этим геймеры заподозрили, что авторы файтинга из CyberConnect2 использовали ИИ. На скандал даже обратил внимание Михаэль Швальбе, подаривший свой голос Каваки. Вместе со своим знакомым актёр проанализировал аудиофайлы игры через специальную программу — она показала, что озвучка в Ultimate Ninja Storm Connections, вероятно, была сделана с помощью ИИ.

Игра была создана при участии профсоюза, что запрещает использовать ИИ. Вся сложившаяся ситуация срочно нуждается в объяснении.

Студия CyberConnect2 и издатель Bandai Namco пока никак не прокомментировали ситуацию.