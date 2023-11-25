Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: Fall Final 2023. День 4
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывший руководитель Xbox посоветовал геймерам покупать PS5 — фанаты в ярости

Бывший руководитель Xbox посоветовал геймерам покупать PS5 — фанаты в ярости
Аудио-версия:
Комментарии

24 ноября бывший топ-менеджер Xbox Ларри Гриб опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter), в котором посоветовал геймерам приобрести PS5 Slim. Он отметил, что данная рекомендация — лишь проявление профессионального уважения к Sony.

Однако фанаты Xbox приняли его сообщение с огромным негативом. Некоторые назвали пост крайне странным, а самого Ларри Гриба — «предателем».

Читать подобные слова крайне странно…
ПРЕДАТЕЛЬ.
Нуууу, этот пост довольный странный. Ощущение, будто мы находимся в альтернативной вселенной, лол.

После обострения ситуации Гриб пояснил, что уважает все платформы. Также он добавил, что, чем больше геймеров, тем лучше.

Ларри Гриб покинул компанию в июле этого года. За свою карьеру он успел побывать директором по программированию Xbox Live, помогал в выпуске новых консолей и сделал для Xbox ещё много чего.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android