Бывший руководитель Xbox посоветовал геймерам покупать PS5 — фанаты в ярости

24 ноября бывший топ-менеджер Xbox Ларри Гриб опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter), в котором посоветовал геймерам приобрести PS5 Slim. Он отметил, что данная рекомендация — лишь проявление профессионального уважения к Sony.

Однако фанаты Xbox приняли его сообщение с огромным негативом. Некоторые назвали пост крайне странным, а самого Ларри Гриба — «предателем».

Читать подобные слова крайне странно…

ПРЕДАТЕЛЬ.

Нуууу, этот пост довольный странный. Ощущение, будто мы находимся в альтернативной вселенной, лол.

После обострения ситуации Гриб пояснил, что уважает все платформы. Также он добавил, что, чем больше геймеров, тем лучше.

Ларри Гриб покинул компанию в июле этого года. За свою карьеру он успел побывать директором по программированию Xbox Live, помогал в выпуске новых консолей и сделал для Xbox ещё много чего.