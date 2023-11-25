Сценарист «Ведьмака» работает над фильмом «Наруто» с живыми актёрами

Недавно стало известно, что кинокомпания Lionsgate снимет экранизацию «Наруто» с живыми актёрами. Сценаристом картины выступит Таша Хо, которая занимала аналогичную должность во время производства провального сериала «Ведьмак: Происхождение».

Я невероятно вдохновлена этими персонажами. Мне очень хочется пройти их путь вместе с ними и попытаться рассказать эту историю таким образом, чтобы она понравилась мне как фанатке.

Другие подробности будущей экранизации пока не раскрываются. Имя режиссёра, каст, детали сюжета и примерные сроки релиза Lionsgate озвучит позднее.

Ранее авторов файтинга по «Наруто» под названием Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections обвинили в использовании ИИ для озвучки героев.