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BLAST Premier: Fall Final 2023. День 4
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Сценарист «Ведьмака» работает над фильмом «Наруто» с живыми актёрами

Сценарист «Ведьмака» работает над фильмом «Наруто» с живыми актёрами
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Недавно стало известно, что кинокомпания Lionsgate снимет экранизацию «Наруто» с живыми актёрами. Сценаристом картины выступит Таша Хо, которая занимала аналогичную должность во время производства провального сериала «Ведьмак: Происхождение».

Я невероятно вдохновлена этими персонажами. Мне очень хочется пройти их путь вместе с ними и попытаться рассказать эту историю таким образом, чтобы она понравилась мне как фанатке.

Другие подробности будущей экранизации пока не раскрываются. Имя режиссёра, каст, детали сюжета и примерные сроки релиза Lionsgate озвучит позднее.

Ранее авторов файтинга по «Наруто» под названием Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections обвинили в использовании ИИ для озвучки героев.

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Авторов файтинга по «Наруто» обвинили в использовании ИИ для озвучки героев
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