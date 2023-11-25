В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом

Издание Lady's Media обратило внимание, что в картине «Москва слезам не верит» есть киноляп с пледом. Он оставался незамеченным на протяжении 44 лет.

Фото: Киностудия «Мосфильм»

В фильме есть сцена, когда главный герой Георгий накрывает пледом Катерину. Однако данный плед уже ранее появлялся в кадре — изначально он висел на стене в квартире и выполнял функцию ковра.

Фото: Киностудия «Мосфильм»

Фильм «Москва слезам не верит» снял режиссёр Владимир Меньшов («Любовь и голуби», «Я служу на границе», «Ширли-мырли»). Главные роли в нём исполнили Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва и Раиса Рязанова.

Премьера ленты состоялась в 1979 году. Спустя два года фильм получил премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке» — статуэтку передали Меньшову только в 1988 году.