Вышел первый спецэпизод к 60-летию «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом — «Звёздный зверь»

25 ноября состоялся выход первого спецэпизода под названием Star Beast («Звёздный зверь»). Часовой эпизод уже вышел на телеканале BBC, онлайн-кинотеатре DIsney+ и других сервисах. Впоследствии зрителей также ждут ещё два эпизода и рождественский спецвыпуск.

Трейлер спецэпизодов

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

«Звёздный зверь» расскажет историю Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его спутницы Донны, которые обнаруживают милого инопланетного зверька. За создание мини-сезона отвечает Расселл Ти Дейвис — он же перезапускал шоу в 2005 году.

Все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.