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Аниме по «Скотту Пилигриму» может не получить второй сезон

Аниме по «Скотту Пилигриму» может не получить второй сезон
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17 ноября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера аниме по «Скотту Пилигриму» Scott Pilgrim Takes Off. В честь этого создатель оригинального комикса Брайан О’Мэлли пообщался с журналистами издания Rolling Stone.

В ходе разговора художник заявил, что аниме навряд ли получит продолжение — авторы изначально задумывали первый сезон полностью самостоятельным и законченным.

Зрители постоянно жалуются, что сериалы отменяют после первого сезона. Поэтому мы решили подстраховаться и сделали первый сезон самодостаточным.

Анимационный проект основан на одноимённой серии комиксов и рассказывает о музыканте Скотте Пилигриме, который влюбляется в девушку Рамону. Однако для того, чтобы быть с ней, ему нужно «победить» всех её бывших парней.

За создание Scott Pilgrim Takes Off отвечает японская студия Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».

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