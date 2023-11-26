Новую серию «Доктора Кто» оценили выше любого эпизода с Джоди Уиттакер

25 ноября состоялась премьера первого спецэпизода «Доктора Кто» под названием Star Beast («Звёздный зверь»). Часовой эпизод уже доступен для просмотра на телеканале BBC, онлайн-кинотеатре DIsney+ и других сервисах.

Фото: IMDb

На сайте IMDb спецвыпуск получил оценку 8,1 балла из 10 — его оценили выше любого эпизода прошлого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер. Многие рецензенты отмечают, что серия получилась просто хорошей без «вау-эффекта».

Спецэпизод «Звёздный зверь» рассказывает историю Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его спутницы Донны, которые обнаруживают милого инопланетного зверька. За создание мини-сезона отвечает Расселл Ти Дейвис — он же перезапускал шоу в 2005 году.

Позднее зрителей также ждут ещё два эпизода и рождественский спецвыпуск. Напомним, все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала.