Oppo выпустила планшет Pad Air2 с большим экраном и батареей

На этой неделе компания Oppo выпустила в Китае планшет Pad Air2. Устройство доступно для покупки в двух цветовых вариациях: Deep Space Grey (серый) и Glacial Silver (серебряный).

Фото: Oppo

Гаджет оснащён 11,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408 × 1720 пикселей, частотой обновления экрана 90 Гц, частотой дискретизации сенсора 180 Гц и яркостью в 500 нит. Oppo Pad Air2 работает на процессоре SoC MediaTek Helio G99.

Ко всему прочему планшет получил четыре динамика с технологией Dolby Atmos и две камеры на 8 МП. Также устройство снабжено аккумулятором на 8000 мА/ч и поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт.

Стоимость Oppo Pad Air2 начинается от $ 169 (~ 15 тысяч рублей). Дата выхода на глобальный рынок пока не раскрывается.