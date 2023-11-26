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BLAST Premier: Fall Final 2023. День 5
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Власти Казахстана не смогли подтвердить слова Sony об отказе открыть PS Store в стране

Власти Казахстана не смогли подтвердить слова Sony об отказе открыть PS Store в стране
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Две недели назад Минцифры Казахстана отправили запрос Sony с вопросом, собирается ли она открывать доступ к PS Store в стране. На это в компании ответили, что в ближайшее время таких планов нет, так как у жителей России есть возможность открывать счета в местных банках.

Недавно журналисты казахского издания Qumash сообщили, что решили проверить заявление чиновников, поскольку ответ Sony показался им нелогичным.

Ответ показался нам чутка нелогичным, учитывая, что россияне спокойно регистрируются через Польшу, Турцию и другие страны. Казахстан в PSN, насколько нам известно, ждут только казахстанцы.

Затем журналисты попросили у Минцифры поделиться скриншотом переписки с компанией Sony. На это представители ведомства заявили, что данный вопрос обсуждался устно между министром и послом Японии. Однако фотографии со встречи чиновники также не предоставили — по их словам, она проходила в закрытом формате.

После этого журналистам сказали, что Минцифры передали данный вопрос Федерации киберспорта Казахстана. Но после обращения в федерацию представителям Qumash сообщили, что они не в курсе своих новых полномочий».

Новых комментариев от Минцифры Казахстана пока не поступало.

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