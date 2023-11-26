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Специалисты назвали три лучших смартфона 2023 года

Специалисты назвали три лучших смартфона 2023 года
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Журналисты французского издания FRAndroid выпустили новый материал, в котором назвали лучшие смартфоны 2023 года в трёх категориях. Также специалисты перечислили достоинства и недостатки каждого устройства из подборки.

Титул лучшего смартфона 2023 года завоевал Samsung Galaxy S23 Ultra. Гаджет хвалят за блестящее качество фотографий, отличную автономность и поддержку стилуса S-Pen. Среди минусов называется слишком высокая стоимость.

Звание лучшего смартфона по соотношению цены и качества получил Samsung Galaxy A54. Он предлагает покупателю качественный дисплей, долгую автономность и четыре года обновлений ПО. Главный недостаток девайса — отсутствие быстрой зарядки.

Лучшим бюджетным смартфоном эксперты назвали Redmi Note 12 5G. Среди плюсов отмечаются хороший OLED-дисплей, высокий уровень производительности и долгая автономность. Представители издания остались недовольны только «привередливой» оболочкой MIUI 13.

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