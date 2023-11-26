Фильму «Вилли Вонка» с Тимати Шаламе предрекают стартовые сборы в районе $ 40 млн

Издание Deadline сообщило, что аналитики предрекают фильму «Вилли Вонка» с Тимати Шаламе стартовые сборы в районе $ 35-40 млн. Подобный результат показала картина «Джуманджи: Зов джунглей» — она собрала за первую неделю $ 36,2 млн.

Однако эксперты отмечают, что сумма может вырасти во время праздничного периода. В пример аналитики привели «Величайшего шоумена», который стартовал с $ 19 млн, а затем принёс $ 174,3 млн.

Лента станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Премьера «Вилли Вонки» в кинотеатрах мира состоится 15 декабря 2023 года. Дистрибьютором выступает Warner Bros. Pictures, поэтому в России, вероятно, фильм выйдет только неофициально.