Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 4 с алюминиевым корпусом и большим экраном

Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 4 с алюминиевым корпусом и большим 1,97-дюймовым экраном. Отмечается, что для более точного управления гаджетом его заводная головка использует фотоэлектрический датчик вращения.

Фото: Xiaomi

Xiaomi оснастила смарт-часы AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 600 нит, частотой обновления 60 Гц и поддержкой более 200 циферблатов. Ко всему прочему, владельцы Redmi Watch 4 смогут менять браслеты девайса, которые будут сделаны из различных материалов: металла, кожи и ткани.

Фото: Xiaomi

Полноценная презентация Redmi Watch 4 пройдёт 29 ноября. В рамках мероприятия производитель раскроет цену и дату выхода смарт-часов. Устройство покажут вместе с анонсом новой линейки смартфонов Redmi K70.