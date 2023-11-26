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Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 4 с алюминиевым корпусом и большим экраном

Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 4 с алюминиевым корпусом и большим экраном
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Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 4 с алюминиевым корпусом и большим 1,97-дюймовым экраном. Отмечается, что для более точного управления гаджетом его заводная головка использует фотоэлектрический датчик вращения.

Фото: Xiaomi

Xiaomi оснастила смарт-часы AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 600 нит, частотой обновления 60 Гц и поддержкой более 200 циферблатов. Ко всему прочему, владельцы Redmi Watch 4 смогут менять браслеты девайса, которые будут сделаны из различных материалов: металла, кожи и ткани.

Фото: Xiaomi

Полноценная презентация Redmi Watch 4 пройдёт 29 ноября. В рамках мероприятия производитель раскроет цену и дату выхода смарт-часов. Устройство покажут вместе с анонсом новой линейки смартфонов Redmi K70.

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